МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Участники Российского инвестиционного форума в Сочи, отложенного из-за коронавируса, смогут получить полную компенсацию расходов, говорится в сообщении "Росконгресса" на официальном сайте форума.

Инвестиционный форум в Сочи был запланирован на 12-14 февраля. В начале февраля правительство РФ приняло решение перенести форум в связи с распространением коронавируса. Оргкомитету форума было поручено представить предложения о новых сроках его проведения.

"Фонд "Росконгресс" сообщает, что участники Российского инвестиционного форума, бронировавшие услуги проживания и транспортного обеспечения через сервисную службу фонда Росконгресс (уполномоченное коммерческое предприятие ООО "РК Сервис") и планировавшие принять участие в форуме 12-14 февраля, но ввиду форс-мажорных обстоятельств вынужденные отменить свою поездку, смогут получить полную компенсацию расходов в связи с переносом сроков проведения мероприятия", — говорится в сообщении.

Для получения возмещения необходимо обратиться в компанию с письменным заявлением о возврате денежных средств и приложением документов об оплате.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.

В России на прошлой неделе были выявлены два первых случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.