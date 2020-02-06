МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. РЖД в марте 2020 году будут указывать в билетах новые классы обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщил журналистам директор компании по IT Евгений Чаркин.

В настоящее время при покупке билета указаны классы обслуживания в виде сочетания букв и цифр 1Э, 2Б и т.д., которые не очень понятны пассажирам без перехода к описанию. Холдинг РЖД сообщал о планах упростить понимание классов для пассажиров и ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес в 2020 году.

"В марте", — сообщил Чаркин в четверг в кулуарах делового завтрака "Цифровизация транспорта" на вопрос, когда будут указываться новые классы.

Замгендиректора ФПК — "дочки" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании — Марина Жегулина в интервью РИА Новости в июне 2019 года сообщала, что планируется ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес в 2020 году, с сохранением названий "плацкарт" и "купе".

Гендиректор ФПК Петр Иванов позднее не исключал, что слово "плацкарт" в дальнейшем может исчезнуть из названия.

ФПК летом 2018 года опубликовала информацию о планах перейти на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес, а старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет". Поезда в целом планировалось разделить на "дневной экспресс", "ночной поезд", "традиционный поезд" и "туристический поезд".