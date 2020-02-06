МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter Inc. нарастил чистую прибыль по итогам 2019 года на 21,6%, до 1,466 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 1,87 доллара против 1,56 доллара годом ранее. Выручка Twitter за год составила 3,46 миллиарда долларов, что на 14% выше показателя за предыдущий год.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал упала в 2,1 раза в годовом выражении — до 118,773 миллиона долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию компании зафиксирована на уровне 0,15 доллара против 0,33 доллара в октябре-декабре 2018 года. Квартальная выручка Twitter выросла на почти на 11% в годовом выражении — до 1,007 миллиарда долларов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 993,4 миллиона долларов.

Среднее число монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) по итогам четвертого квартала выросло на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 152 миллионов человек.

В первом квартале текущего года компания ожидает, что общая выручка составит 825-885 миллионов долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.