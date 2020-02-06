МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) за 2019 год увеличилась в 1,8 раза к предыдущему году и достигла отметки в 6,63 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 2,73 евро против прибыли в 3 евро на акцию годом ранее. Выручка FCA снизилась на 2%, до 108,187 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала концерн увеличил чистую прибыль на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 1,538 миллиарда евро. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,97 евро против прибыли в 0,94 евро годом ранее, прогноз составлял 0,99 евро. Выручка FCA за отчетный период выросла на 1%, до 29,643 миллиарда евро.

За год поставки компании составили 4,418 миллиона автомобилей, снизившись на 9%. FCA ожидает, что скорректированная разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 года превысит 2,8 евро. Компания также объявила, что закрытие сделки по слиянию с PSA Group (Peugeot-Citroen), о которой было объявлено в декабре 2019 года, ожидается в конце текущего или начале 2021 года.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.