МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Инженеры американской корпорации Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением самолета Boeing 737 MAX, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Стивена Диксона.

Как сообщает агентство, проблема заключается в функционировании индикатора в системе стабилизации. Отмечается, что дефект системы необходимо исправить до того, как лайнер вернется в эксплуатацию.

Boeing 21 января сообщила, что приостановила на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX и ожидает их возвращения в эксплуатацию в середине текущего года.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.