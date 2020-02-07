МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Президент российской транспортной группы Fesco Александр Исурин может стать генеральным директором "Трансконтейнера" вместо действующего главы оператора Вячеслава Сараева, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, сведения о смене руководства "Трансконтейнера" появились еще в январе, но до сих пор в группе "Дело" такие планы отрицали. Источники издания поясняют, что Исурин может покинуть свой пост в середине февраля и прийти в "Трансконтейнер" в середине марта.

Точная формальная управленческая структура компании пока неизвестна, пишет газета. При этом, по словам одного из собеседников издания, будут и другие перестановки. "Например, финансами "Трансконтейнера" займется выходец из "Калашникова" (покинул концерн в ноябре 2019 года) Павел Скачков, также в компанию придет бывший совладелец обанкротившегося в 2018 году банка "Финансово-промышленный капитал" Сергей Долгов", — отмечает издание.

Сараев стал гендиректором "Трансконтейнера" в конце июня 2018 года. Президент группы "Дело" Сергей Шишкарев в ноябре 2019 года говорил журналистам, что группа не планирует менять гендиректора "Трансконтейнера".

Группа "Дело" в конце 2019 года купила у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 миллиарда рублей.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.