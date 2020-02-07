МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. О темпах распространения безналичных платежей можно судить по тому, как меняются наши кошельки. Все больше и больше людей переходят на миниатюрные кардхолдеры. Кто-то отказывается от кошельков совсем и оплачивает все покупки с помощью смартфона. До какого-то времени мы с удивлением обнаруживали терминалы для безналичной оплаты в самых неожиданных местах – принимать карты стали на рынках, в палатках и даже в автоматах с кофе.

В самом деле, Россия в последние годы стремительно переходила на безналичную оплату. По данным Сбербанка и "Платформы ОФД", доля безналичного торгового оборота по всей РФ в IV квартале 2019 года впервые превысила порог в 50%. В категориях потребления, где этот порог уже был преодолен в прошлом году, — кафе и рестораны, фастфуд, гостиницы и отели, электроника, одежда и обувь. Доля менее 50% все еще сохранялась в сегменте "магазины у дома".

Не принимали безналичную оплату среди основных потребительских категорий в III квартале 2019 года 10-12% заведений, на которые приходится 3-4% от совокупного торгового оборота. Она сокращается примерно на 1,5% каждый год.

Однако в реальности, когда мы обрели твердую уверенность в том, что оплатить картой можно все, мы вдруг стали все чаще сталкиваться с вечно "временно неработающими терминалами" и фразой "оплата только наличными". Чаще всего, после перепалки с сотрудниками, терминал все-таки находится. Это может произойти в небольших кафе, салонах, клиниках. Однако на нежелании принимать карты попадались и крупные заведения, например, кофейня "Кофемания" со средним чеком в 1500-2500 рублей. Что же изменилось?

ТЕМНАЯ СТОРОНА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

По закону, индивидуальные предприниматели, оборот которых составляет менее 40 млн рублей в год, могут устанавливать платежный терминал по желанию. Если оборот больше, то предоставить возможность безналичной оплаты нужно в обязательном порядке. Но есть и исключения. Они касаются религиозных объединений, киосков с прессой, предприятий общепита, а также мест, где по техническим причинам невозможно установить терминал.

Одна из причин, по которой заведения отказываются принимать карты, — желание платить меньше налогов. Операции с наличными проще скрыть. Если при оплате картой деньги сразу поступают на счет, то оплату наличными можно вообще не проводить через кассу, то же самое происходит в ситуации, когда вам предлагают перевести платеж по номеру телефона на счет физического лица.

ДОРОГОЙ БЕЗНАЛ

Но не всегда желание минимизировать безналичные платежи говорит о том, что предприниматель не платит налоги. Установка терминала влечет за собой целый ряд расходов. Для начала, если речь идет об офлайн-заведениях, нужно приобрести онлайн-кассу, фискальный накопитель и платежный терминал для эквайринга.

Кроме того, необходимо оплачивать техобслуживание оборудования, вносить абонентскую плату (это зависит от банка-эквайра) и комиссию, которая может достигать 3% от всех платежей, совершаемых через терминал. Таким образом, даже если маржинальность бизнеса достигает 30%, отдать банку придется десятую часть только за прием безналичной оплаты. Для заведений с низкой маржинальностью это может быть почти половина прибыли.

ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ

В январе 2019 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в ФАС с просьбой установить потолок процента эквайринга, однако инициативу не поддержали. Проблему отметил и Владимир Путин, который назвал комиссию по эквайрингу "квазиналогом". Он добавил, что в некоторых странах комиссия ниже: для дебетовых карт – 0,2%, для кредитных – 0,3%. "У нас 3%, и, конечно, это слишком много", — сказал президент. В АКИТ также предлагали ранжировать ставки эквайринга в зависимости от рисков при оплате товаров в ответ на предложение банков снизить тарифы на эквайринг для социально значимых товаров и установить предельную комиссию для дорогостоящих товаров.

В мае прошлого года ритейлеры направили в адрес Ассоциации банков России письмо, в котором предупредили о неизбежном росте цен и замедлении распространения безналичных платежей, в случае если ставки по эквайрингу не снизятся. В письме говорится, что "оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией".

Некоторые магазины действительно оправдывают отсутствие терминалов более низкой ценой на товары, а некоторые готовы снизить цены в случае снижения процента эквайринга. Но противники инициативы, в том числе банкиры, считают, что на это пойдут далеко не все предприниматели. В то время как высокая комиссия по эквайрингу позволяет банкам предлагать выгодные условия держателям карт, снижать стоимость обслуживания и выплачивать кэшбек.

Таким образом, если банки лишатся части дохода от эквайринга, потребители могут остаться без сниженных цен на товары и услуги и без выгодных условий по банковской карте.