МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил добросовестность и самоотдачу работников гражданской авиации.

В России 9 февраля отмечается день отечественной гражданской авиации. В этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". В мае 1922 года в советской России открылись полеты по первой международной авиалинии Москва-Кенигсберг, позже эту авиалинию продлили до Берлина. В марте 1923 года было создано Российское общество Добровольного воздушного флота — "Добролет", которое стало родоначальником Аэрофлота.

"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём гражданской авиации. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя этой непростой профессии", — отмечается в поздравительной телеграмме Мишустина.

Он подчеркнул, что работники авиации заботятся о безопасности пассажиров и прилагают все усилия, чтобы они могли с комфортом добраться в любую точку мира. Премьер отметил, что за привычной фразой "полёт проходит в штатном режиме" стоит труд огромного числа специалистов в воздухе и на земле. По его словам, лётчики и бортпроводники, инженеры, бортмеханики и диспетчеры работают добросовестно, ответственно и с полной самоотдачей.

"Сегодня перед авиационным комплексом стоит целый ряд масштабных задач. Среди них – совершенствование наземной, аэропортной инфраструктуры, увеличение объёма внутренних и международных перевозок, повышение качества работ. От эффективности этой работы во многом зависит рост отечественной экономики", — полагает премьер.

Он выразил особую признательность ветеранам гражданской авиации, чей опыт помогает сохранить её традиции и воспитать высококвалифицированных специалистов, которыми можно по-настоящему гордиться.