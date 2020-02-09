МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" при посадке в аэропорту Усинска ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Республики Коми.

"При жесткой посадке в аэропорту Усинска из-за проблем с шасси самолет ударился хвостовой частью о ВПП. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Согласно информации Росавиации, у самолёта возникли проблемы с шасси.