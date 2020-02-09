МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM объявила об отмене 40 рейсов в связи с надвигающимся ураганом "Сиара", сообщает газета Dutch News.

Ранее королевский метеорологический институт Нидерландов объявил "оранжевый" уровень погодной опасности на вечер воскресенья. По прогнозам, в прибрежных районах ветер будет достигать скорости в 120 км/ч.

"Авиакомпания KLM отменила 40 рейсов – 20 рейсов в страну и 20 из страны. Путешественники, кого затронули эти изменения, могут поменять билеты до 18 февраля без доплат", — сообщает издание.

Кроме того, футбольная ассоциация Нидерландов отменила все футбольные матчи на территории страны, запланированные на воскресенье. Представители ассоциации отметили, что было бы безответственно выпускать игроков на поле и подвергать болельщиков опасности в дороге на матчи; новые даты проведения игр будут назначены на днях.