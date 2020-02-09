ЕРЕВАН, 9 фев — ПРАЙМ. Новым руководителем ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% армянская "дочка" РЖД) назначен Алексей Мельников, работавший ранее на Северо-Кавказской железной дороге, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь компании Рубен Грдзелян.

"Новым генеральным директором ЮКЖД назначен Алексей Мельников", — сказал Грдзелян. По его словам, до своего назначения Мельников занимал должность первого заместителя начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Северо-Кавказской железной дороги.

Гендиректором ЮКЖД с 2015 года был Сергей Валько.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.