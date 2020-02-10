МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) готов купить долю "ЮТэйра" в аэропорту Сургута, сообщил журналистам гендиректор холдинга Евгений Чудновский.

О том, что "ЮТэйр" может продать свои доли в хэндлинговой компании UTG и в аэропорту Сургута по настоянию кредиторов, писал в мае прошлого года "Коммерсант" со ссылкой на источники. Авиакомпании принадлежит 56% в ОАО "Аэропорт Сургут". В качестве претендентов на долю назывались "Аэропорты регионов", уже владеющие 20% аэропорта, и "Новапорт" Романа Троценко. Последний в июле заявлял о заинтересованности "Новапорта" в приобретении доли авиакомпании в аэропорту Сургута.

"Мы готовы к покупке доли "ЮТэйр" в аэропорту Сургута, но это, конечно, нужно обсуждать с их акционерами. Мы полагаем, что в капитале должна оставаться доля региона", — сказал Чудновский.

Он отметил, что в настоящее время обсуждается несколько вариантов развития аэропорта.

"Аэропорты регионов" и администрация региона предлагают построить новый терминал неподалеку от действующего. "ЮТэйр" и "Сургунефтегаз" предлагают посмотреть перспективы реконструкции действующего терминала. На наш взгляд, реконструировать шестидесятилетнее здание экономически абсолютно бессмысленно: затраты со временем будут значительно выше. Думаю, оценка вариантов займет около двух месяцев, после чего будет принято решение, реконструировать действующий терминал или строить новый", — сказал Чудновский.

"Затем должна быть согласована инвестиционная стратегия. В случае строительства нового пассажирского терминала мы готовы выкупить допэмиссию для получения контрольного пакета", — добавил он.

В холдинг "Аэропорты регионов" входят международные аэропорты Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.