МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Датская сеть магазинов товаров для дома и сна JYSK откроет в апреле первый магазин в Москве, сказано на сайте компании.

"В апреле 2020 свои двери откроет первый магазин JYSK в Москве, и мы ищем сильную команду, которая будет развивать JYSK в России", — говорится на сайте.

Сеть насчитывает 2877 магазинов в 52 странах. При этом 27 из них находятся под управлением JYSK, а 25 стран работают по франшизе. "Наша новая цель — 5000 магазинов во всем мире и для этого нам нужны активные, амбициозные люди, которые готовы двигаться вперед вместе с нами", — отмечается на сайте.

Согласно информации на сайте JYSK, сейчас сеть ищет сотрудников для работы в торговом центре "Тройка".

JYSK — международная компания, специализируется на продаже товаров для сна и дома, в частности матрасов и мебели. Компания была основана в 1979 году в датском городе Орхус. Там же находится штаб-квартира компании.