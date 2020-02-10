МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Daimler с целью снижения расходов планирует сократить до 15 тысяч рабочих мест, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в кругах, близких к концерну.

По данным издания, глава Daimler Ола Келлениус намерен объявить о соответствующих планах на пресс-конференции во вторник.

В ноябре немецкий автогигант сообщал, что планирует к концу 2022 года сократить "тысячи" рабочих мест по всему миру в рамках проекта снижения расходов. По данным Handelsblatt, речь шла о планах сокращения 10 тысяч рабочих мест в целях экономии 1,4 миллиарда евро.

Среди других планов компании, как отмечает издание, — сокращение инвестиций в убыточные проекты.

Сам концерн не предоставил изданию комментария.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании на октябрь составлял 304,7 тысячи человек.