МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам 2019 года уменьшилась на 3%, до 1,109 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль компании на акцию по итогам года составила 2,37 доллара против 2,42 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 4,6% — до 5,603 миллиарда долларов.

Чистая прибыль по итогам четвертого квартала снизилась на 15%, до 255 миллионов долларов. Разводненная квартальная прибыль на акцию составила 0,54 доллара против 0,64 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 6,8% — до 1,479 миллиарда долларов.

"У нас есть три знаковых ресторанных бренда, которые вместе быстро растут по всему миру", — приводятся в сообщении слова главы компании Хосе Силя (Jose Cil).

Так, рост общесистемных продаж в 2019 году для бренда Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) ускорился до 18,5% с 8,9% год назад, Burger King — до 9,3% с 8,9%, для Tim Hortons снижение составило 0,3% против роста на 2,4% годом ранее. Число ресторанов Tim Hortons за год выросло на 1,8%, до 4 932, Burger King — на 5,9%, до 18 838, PLK — на 6,9%, до 3 316 заведений.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает почти 26 тысяч ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.