МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. S7 Group завершила объединение авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Объединение авиакомпаний завершено", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что оно прошло путем перевода парка воздушных судов из сертификата эксплуатанта "Глобуса" в сертификат "Сибири".

Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев ранее объяснял причины объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" назревшей необходимостью изменения системы управления в группе.

S7 Airlines — крупнейшая частная российская авиакомпания. Маршрутная сеть перевозчика включает в себя 181 город в 26 странах мира. "Сибирь" и "Глобус" в 2019 году увеличили перевозки пассажиров на 12,4%, до 17,9 миллиона человек.