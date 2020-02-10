МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Продажи лекарств в российских аптеках в упаковках в 2019 году снизились в натуральном выражении впервые за четыре года, следует из доклада аналитического агентства DSM Group, которое занимается мониторингом и исследованиями фармацевтического рынка.

По итогам 2019 года российские аптеки реализовали 5,13 миллиарда упаковок лекарственных препаратов, что на 1,8% ниже показателя предыдущего года. При этом в выражении розничных цен продажи выросли на 3%, до 1,021 триллиона рублей.

"Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов", — говорится в отчете. Как уточняется в докладе, эпидемия гриппа в 2020 году ожидается позднее в феврале, и высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля.

"Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (3%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%)", — добавляется в обзоре.

В DSM Group также отмечают, что в 2019 году рост рынка происходил в основном за счет дорогостоящих лекарственных средств, тогда как дешевые препараты падали и по доле, и в объемах. "Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте", — сделали вывод в компании.

В дальнейшем, уже в текущем году фармацевтический рынок страны ждут серьёзные перемены, также напоминают в DSM Group — будет внедрена система электронной маркировки, отменен режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД), продолжится перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Кроме этого, эксперты не исключают разрешение онлайн-торговли лекарствами.