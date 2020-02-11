МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России "Трансконтейнер" в 2019 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 29,8% по сравнению с предыдущим годом — до 11,551 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка оператора по РСБУ за 2019 год выросла на 11,4% — до 84,608 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 5,2% и составили 68,740 миллиарда рублей.

"Положительная динамика финансовых результатов ПАО "Трансконтейнер" обусловлена ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и усилиями менеджмента по повышению операционной эффективности и контролю расходов", — поясняется в сообщении оператора.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ.

Группа "Дело" Сергей Шишкарева владеет 50% плюс две акции "Трансконтейнера", которые купила в конце 2019 года у РЖД. "Енисей Капиталу", аффилированному с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, принадлежит 25,1% "Трансконтейнера", ВТБ — 24,8%.