МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает компенсировать авиакомпаниям потери из-за ограничения полетов в Китай в размере 1,6 миллиарда рублей, это предварительная сумма, сейчас идет дискуссия с финансово-экономическим блоком кабмина о методике расчета убытков, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

Отвечая на вопрос, близка ли цифра компенсации в 1,6 миллиарда рублей к реальности, он сказал: "Это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями".

"Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы. Она, конечно, поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления. Поэтому сейчас идет дискуссия о методике расчета убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чем не говорят", — добавил он.

Россия в связи с распространением коронавируса ранее закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля.