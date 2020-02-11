МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пивоваренные компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из Союза российских пивоваров (СРП), намерены продолжить работу по основным направлениям развития отрасли в другом формате, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Пивоваренные компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes приняли решение о выходе из Союза российских пивоваров ввиду принципиальных разногласий с другими членами союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике", — говорится в сообщении.

"Компании продолжат работу по ключевым направлениям развития отрасли в другом формате", — добавляется в релизе.

Компании указывают, что решение о выходе из СРП основано на понимании того, что одним из важнейших направлений деятельности союза должен быть поиск и продвижение в государственных органах мер профилактики нелегального рынка пива.

"Однако такая деятельность не должна подменяться мерами, направленными на ограничение конкуренции между законопослушными участниками рынка пива. Принятие решений, направленных на создание конкурентных преимуществ одних членов СРП перед другими, в том числе путем ограничения ценовой политики, производственных процессов и дифференцированного подхода в области акцизной политики, прямо противоречит пониманию нашими компаниями целей и задач союза", — заключают производители.