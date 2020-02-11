РИМ, 11 фев — ПРАЙМ, Александр Логунов. Второй по величине авиаперевозчик Италии Air Italy объявил о начале ликвидации, его полеты завершатся 25 февраля.

В сообщении компании говорится, что два владельца ее акций, Qatar Airways и Alisarda, приняли решение о "беспроблемной" ликвидации и приостановке рейсов.

"С 11 по 25 февраля 2020 года включительно все рейсы Air Italy будут выполняться другими перевозчиками в назначенное время и в запланированные дни; все пассажиры, которые забронировали рейсы, вылетающие или прибывающие после 25 февраля, получат полную защиту и компенсацию", — говорится в сообщении.

Причиной ликвидации Air Italy называют "постоянные и структурные сложные условия на рынке". "Из соображений безопасности и защиты экипажей и пассажиров с сегодняшнего дня начинается техническая остановка полетов и план защиты пассажиров".

Air Italy является дочерней компанией AQA Holding, которым владеют Alisarda (51%) и Qatar Airways (49%). Основной хаб авиакомпании — аэропорт Милан-Мальпенса. Ее авиапарк насчитывает более 10 самолетов. В нынешнем виде компания существует с 2018 года. Авиакомпания намеревалась стать основным авиаперевозчиком Италии, поскольку ее конкурент Alitalia находится в постоянном кризисе и в апреле 2017 года начал процесс банкротства.