МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Сеть дискаунтеров "Светофор" по итогам 2019 года вошла в топ-10 российских FMCG-ритейлеров, в текущем году в десятку крупнейших сетей, продающих товары повседневного спроса, может войти еще несколько компаний, сообщил гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

"Интересно, что появляются новые компании — вообще, такого количества изменений в "десятке" давно не было, не припомню, чтобы за один год такие серьезные ротации были. В "десятку" врывается новый игрок — компании уже больше 10 лет, но в "десятку" они доросли по итогам 2019 года. Это компания "Светофор", — сказал Федяков, выступая на Продфоруме "Поставщик в сети" в рамках выставки "Продэкспо".

InfoLine оценивает выручку "Светофора" в 2019 году в 100-102 миллиарда рублей, что ставит сеть на девятую строчку в рейтинге. Рост выручки ритейлера по сравнению с 2018 годом, по оценке агентства, составил 26%.

"У этой компании, у этих магазинов стабильная аудитория, которой необходимы такие магазины и такие предложения. И компания успешно использует эту стратегию, успешно развивается и растет. Темпы роста компании феноменальные, по итогам прошлого года 500 с лишним магазинов было открыто", — отметил эксперт.

Крупнейшим российским ритейлером является X5 Retail Group (управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), на втором месте по обороту — "Магнит", на третьем — DKBR Mega Retail Group (объединенные "Дикси", "Красное & Белое", "Бристоль"). За ними в рейтинге FMCG-ритейлеров следуют "Лента", "Ашан", Metro, "О'Кей", "Монетка", а замыкает топ-10 сеть Globus. Глава InfoLine указал, что выручка почти всех ритейлеров из топ-10 выросла, исключением стали "Ашан" (снижение выручки оценивается агентством в 13%) и Metro (оценка — минус 5%).

При этом, по словам Федякова, существует ряд претендентов на попадание в топ-10 продовольственных сетей России в 2020 году. Среди них — сеть "Вкусвилл" (InfoLine оценивает ее выручку в 85 миллиардов рублей, рост на 55% к предыдущему году), "Ярче!" (оценка — 70 миллиардов рублей, рост на 23%) и "СПАР Миддл Волга" (оценка — 63 миллиарда рублей, рост на 27%).