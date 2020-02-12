МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2019 году выросла почти в три раза по сравнению с предыдущим годом — до 53 миллиардов рублей, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2018 году составила 18 миллиардов рублей. План по прибыли на 2019 год предусматривал этот показатель в размере 27 миллиардов рублей.

"Компания заработала прибыль в размере 53 миллиардов рублей", — сообщил Белозеров в среду, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации.

Таким образом, чистая прибыль в 2019 году почти в три раза больше показателей 2018 года.

Белозеров в конце 2019 года говорил, что РЖД в 2020 году должны получить чистую прибыль по РСБУ в размере 50 миллиардов рублей. Он отмечал тогда, что в соответствии с долгосрочной программой развития (ДПР) и комплексным планом прибыль компании планируется направить на реализацию инфраструктурных проектов.