МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Собственные самолеты "Почты России" в 2019 году перевезли 2,978 тысячи тонн внутрироссийской почты, превысив прошлогодний показатель в 2,9 раза, сообщили РИА Новости в компании.

В компании уточнили, что за 2019 год общее полетное время двух собственных самолетов компании Ту-204-100С составило более 4 тысяч часов, было выполнено более 249 рейсов. Помимо внутрироссийской почты, самолеты компании также перевезли 3,2 тысячи тонн почты из Китая. Кроме того, было перевезено 824 тонны грузов.

В "Почте" уточнили, что на внутренних воздушных линиях в 2019 году наибольшее количество почты перевезено из Москвы в Норильск, Анадырь, Якутск, Мирный, Певек, Хабаровск, Магадан и из Новосибирска в Москву. Из Китая самолеты компании выполнили 147 рейсов по маршрутам Ханчжоу — Новосибирск, Ханчжоу — Москва, Чженчжоу — Новосибирск. Традиционное снижение объемов наблюдается в феврале и связано с празднованием китайского нового года, пик поступлений происходит с ноября по январь — в период рождественских распродаж в крупных интернет магазинах.

"Собственные самолеты позволили "Почте России" быстро и качественно доставлять почту, в том числе, в регионы Сибири, Дальнего Востока и успешно пройти пик перевозки посылок в предновогодний период 2019 года", — сказали в компании.

"Наличие собственного авиапарка продолжает играть заметную роль в нашей логистической цепочке и дает конкурентное преимущество. Благодаря воздушным судам, мы оперативно перераспределяем товарные потоки на ключевых направлениях, а также можем предложить нашим клиентам качественную ускоренную доставку товаров как по России, так и из-за рубежа", — отметил заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин, слова которого передала пресс-служба компании.

Использование двух собственных самолетов максимальной грузоподъемностью 30 тонн позволило "Почте России" в 2019 году не только продолжить повышение эффективности логистических схем перевозки почты, но и решить ряд логистических задач повышенной сложности. "Так, в мае прошлого года самолеты "Почты России" доставили в Москву двух больших панд, переданных России Китаем", — напомнили в компании.