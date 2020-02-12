МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из СИЗО под домашний арест до 12 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.

"В удовлетворении ходатайства следствия отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

На прошлой неделе Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда о продлении ареста и направил материалы на новое рассмотрение, однако накануне Басманный суд повторно оставил трех фигурантов в СИЗО, продлив им срок до 13 февраля.

Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.

По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.