МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Центральный банк России не поддерживает начисление процентов на счета эскроу, которое позволило бы гражданам-дольщикам получать соответствующие доходы, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"Мы не поддерживаем предложение по начислению процентов на счета эскроу", — заявила Полякова, выступая на расширенном заседании президиум совета Ассоциации банков России, на котором обсуждалась проектное финансирование в сфере жилищного строительства и ипотека.

Реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, с 1 июля работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир.

В ноябре сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам-дольщикам получать доходы в виде процентов от размещенных на счетах эскроу средств. Документ гласит, что доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляться депоненту на отдельный счет до востребования — соответствующее изменение предлагается внести в статью 860.7 второй части Гражданского кодекса.