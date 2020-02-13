МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" подписал соглашение о сотрудничестве со "Сколково", в рамках которого планирует открыть там свой цифровой офис, сообщили РИА Новости в "Магните".

"Магнит" и "Сколково" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Розничная сеть станет ключевым партнером фонда и откроет в "Сколково" цифровой офис по направлениям ERP — товародвижение, финансы, HR, а также будет сотрудничать с фондом в поиске и пилотировании инновационных решений для покупателей и бизнеса", — рассказали в компании.

Цифровой офис планируется открыть в апреле, в нем будет работать порядка 170 специалистов. Деятельность офиса будет направлена на R&D, включая создание и развитие информационных систем ритейлера. Соглашение о сотрудничестве предполагает также запуск программы, в рамках которой будут рассматриваться инновационные технологии и решения для цифровизации бизнеса, массово представленные в "Сколково" и на мировых рынках.

"Особое внимание будет уделяться работе с финансовым технологиям, сотрудничеству с ключевыми стартапами, индустриальными и технологическими партнерами", — отметили в "Магните". Помимо этого, сеть совместно с другими крупными участниками экосистемы "Сколково" будет содействовать формированию законодательных инициатив для ритейла, внедрению новых технологий для покупателей и поставщиков.

"Розничная отрасль претерпевает цифровую трансформацию, чтобы отвечать новым вызовам, нам необходимо искать новые решения. Цифровой офис позволит компании привлечь высококлассные кадры, получить доступ к новым технологиям, инфраструктуре и экосистеме "Сколково", — привели в компании слова президента, гендиректора "Магнита" Яна Дюннинга.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец 2019 года находилось 20 725 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.