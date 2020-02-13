МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток авиастроительного концерна Airbus по итогам 2019 года составил 1,362 миллиарда евро по сравнению с прибылью в 3,054 миллиарда евро годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Убыток на акцию составил 1,75 евро против прибыли в 3,94 евро в 2018 году. Выручка за прошедший год при этом увеличилась на 11% — до 70,478 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала компания получила чистый убыток в 3,548 миллиарда евро, тогда как за четвертый квартал предыдущего года была получена прибыль в размере 1,601 миллиарда евро. Убыток на акцию составил 4,56 евро против прибыли в 2,06 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 4% — до 24,31 миллиарда евро.

На показатели негативно повлияли взыскания на сумму 3,6 миллиарда евро, следует из релиза. При этом за четвертый квартал все подразделения продемонстрировали рост выручки, за исключением Defence and Space, чья выручка снизилась на 20% в годовом выражении — до 3,2 миллиарда евро. Выручка основного подразделения, на которое приходится почти 80% дохода, выросла на 10% в годовом выражении — до 19,2 миллиарда евро.

По итогам 2019 года чистый объем заказов на коммерческие самолеты компании составил 768 авиалайнеров против 747 в 2018 году. Общий объем портфеля заказов компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 7,482 тысячи самолетов. В 2020 году компания планирует поставить покупателям примерно 880 авиалайнеров.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 134,93 тысячи человек.