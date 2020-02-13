МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Nestle SA, крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков, по итогам 2019 года составила 12,609 миллиарда швейцарских франков (12,9 миллиарда долларов), что на 24,4% выше показателя 2018 года, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию достигла 4,3 швейцарского франка (4,4 доллара) против 3,36 франка (3,44 доллара) год назад. Выручка выросла на 1,2%, до 92,568 миллиарда франков (94,87 миллиарда долларов).

Продажи в регионе Северной и Южной Америки увеличились за год на 7%, до 33,154 миллиарда франков (34 миллиарда долларов), в регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) рост объема продаж составил 1,3%, до 21,602 миллиарда франков (22,14 миллиарда долларов). Объем продаж в зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, регион Северной Африки) сократился на 0,5%, до 18,834 миллиарда франков (19,3 миллиарда долларов).

Компания указывает, что органический рост продаж в 2019 году составил 3,5%, а негативный курсовой эффект оценивается в 1,5% от продаж. "Поддержку росту продаж оказал хороший импульс в США и показатели бренда Purina PetCare во всем мире", — отмечает компания. В 2020 году компания продолжения органического роста продаж.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию компания начала поставлять еще в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.