МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Начало года выдалось по-настоящему насыщенным, и к середине февраля глобальные штормы событий перекинулись с рынков на отдельные сферы экономики. Такой "шторм" произошел и на российском рынке пива: три крупнейшие компании, "Балтика", Heineken и AB InBev Efes, сообщили о решении выйти из Союза российских пивоваров (СРП). Одной из причин стала минимальная розничная цена на пиво: большинство членов союза выступают за ее введение, крупнейшие компании — против. Однако СРП уверяет, что уход трех международных компаний не отразится на деятельности объединения. Совет союза уже получил нового председателя – им стал президент "Холдинговой компании "Сибирь" Даниил Бриман. О целях и задачах Союза российских пивоваров после ухода крупнейших участников, о проблемах на рынке пива и о способах их решения Бриман рассказал в интервью агентству "Прайм".

- Какие цели ставит перед собой союз после ухода трех его крупнейших членов?

— Так получилось, что в те годы, когда я уже возглавлял совет союза, у нас тоже были пертурбации, серьезные разногласия между международными и российскими компаниями на рынке. Приходилось прикладывать очень много усилий, чтобы сохранить союз, актуализировать повестку и двигаться дальше. По удивительному стечению обстоятельств моя роль повторяется: сейчас нужно сохранить союз, актуализировать повестку. Особенно с учетом того факта, что, к сожалению, по разным обстоятельствам некоторые вопросы не выносились на обсуждение — а скорее даже "уносились", подвисали в воздухе. Да и сам бизнес за эти годы существенно вырос, появилось много новых компаний.

Кроме того, нужно выстроить приоритеты работы отрасли. Некоторые из них мы уже упоминали, главная проблема сейчас — это «серый» рынок. Необходимо бороться с нелегальным рынком, с бешеным ценовым демпингом, который в свою очередь провоцирует попытки оптимизации рецептур и приводит к ухудшению качества продукта.

- Союз выступает за сохранение соотношения солода и насоложенных продуктов на уровне 80%/20%, установленных в законе?

— Да, большинство членов союза выступает за это соотношение. То, что у нас не было публичной позиции — к сожалению, это как раз следствие внутренних разногласий. Но последнее собрание показало, что подавляющее большинство членов союза считает, что текущее соотношение является оптимальным, оно проверено временем. Есть и такая категория напитков, как крафт — это соотношение не мешает производству различных видов пива. А с точки зрения потребителя этот подход вообще является самым лучшим, потому что он гарантирует сохранение 100%-го качества натурального продукта.

- Должны ли быть изменения с точки зрения регулирования пивных напитков?

— Конечно, изменения должны быть. В отношении того, что называется "псевдопивные напитки", должны быть жесткие ограничения. Это попытки воспользоваться расплывчатыми формулировками, чтобы под видом пивных напитков – то есть напитков на основе пива — выпускать продукцию, которая таковой не является. Но в этом вопросе самым простым решением, которое Союз российских пивоваров предлагал, является запрет компаниям, у которых нет пивоваренного технологического оборудования полного цикла, в принципе выпускать пивные напитки. Реализация этой меры решит проблему на 90%.

- Какие действия будет предпринимать Союз пивоваров по вопросу минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво?

— Общее собрание членов союза поддержало введение МРЦ как способа борьбы с теневым рынком, ценовым демпингом и некачественной продукцией. Но даже само решение мы не могли принять, потому что это не позволяли сделать отдельные участники союза, под разными предлогами оттягивая обсуждение этого вопроса.

Сейчас подавляющее большинство членов союза такую меру поддержали, исполнительному комитету дано в связи с этим задание. Я думаю, что уже на следующей неделе мы встретимся определенным составом и обсудим этот вопрос более детально. Мы обсудим создание экспертной группы с участием как членов союза, так и внешних экспертов, чтобы выработать методологию установления минимальной розничной цены. Пиво — напиток непростой, со сложной технологией производства, с различными видами упаковки. Поэтому нужно время, чтобы выработать методологию, по которой должна устанавливаться такая МРЦ на один литр пива. Есть много вопросов. Должна ли МРЦ быть привязана к упаковке, к видам пива, к проценту содержания алкоголя? Это серьезная работа, она потребует времени, но, безусловно, это станет приоритетом для союза — привлечь экспертов, выработать рекомендации. Затем мы будем готовы вынести эти рекомендации на рассмотрение, в частности, Минфина и других отраслевых организаций.

- Какие другие меры по борьбе с нелегальным рынком вы считаете целесообразными?

— Одна из мер, о введении которой мы давно просим — это снижение порога мощности для установки счетчиков пивоваренных предприятий. Этого до сих пор не сделано. Как и отсутствие контроля на малых предприятиях, это прямо или косвенно — особенно в условиях ценового демпинга — может способствовать развитию "серого" рынка. Второе — ответственность. Мы говорили о том, и предложения такие вносились, что ответственность индивидуальных предпринимателей за продажу пива без уплаты акциза и в обход онлайн-касс должна быть повышена. Мы будем продолжать требовать их внедрения.

- Эффективными ли станут такие меры, как маркировка пива и создание реестра производителей?

— Если мы говорим про маркировку, чем мотивировались предложения о ее введении для крепкого алкоголя наряду с ЕГАИС — наличием контрафактной продукции. И не просто контрафактной, а опасной для здоровья. На рынке пива эта проблема отсутствует в принципе. Поэтому, на наш взгляд, маркировка пива является чрезмерной и ненужной мерой, особенно с учетом многообразия упаковок.

Что касается реестра, наша позиция была следующая: никто не против в добровольном порядке декларировать свое оборудование, мы так или иначе проходим все эти процедуры. Зачем вводить дополнительное лицензирование? Вообще, в чем заключается проблема государства в регулировании "серого" рынка: чрезмерные меры регулирования, если они не сбалансированы, лишь ухудшают ситуацию. В этом вопросе необходимо действовать поступательно, необходимы меры, которые позволяют улучшить контроль, решить проблему нелегального рынка без существенных затрат как для регулятора, так и для отрасли.

- Учитывая то, что союз покидают крупнейшие производители, может ли снизиться, условно говоря, лоббистская сила организации в продвижении общих для отрасли целей?

— Я бы ответил следующим образом. С одной стороны, безусловно, это негативное событие: компании проявили в определенной мере неуважение к чужой позиции, к уставу союза, поступили эмоционально. Мне кажется, была возможность — и она остается до сих пор — для диалога.

Означает ли это снижение наших лоббистских возможностей? Я бы не делал однозначных оценок. Да, возможно, по масштабу производства компании, которые остались в союзе, не соизмеримы, даже суммарно, с теми, которые из союза уходят. Но, на мой взгляд, с точки зрения желания добиться результата эти компании в чем-то превосходят крупные. Выше мотивация. Не всегда все измеряется лишь масштабом и объемами — качество и желание достичь цели также играют большую роль. Кроме того, в союзе осталось 99 организаций. Я считаю, у союза осталось достаточно членов, достаточно мотивации, чтобы добиваться поставленных целей в интересах отрасли и просто тех, кто любит пиво.

- А если они решат союз не покидать – смогут они остаться, с ними продолжится диалог?

— Это тот самый случай, когда говорят: "Ничего, кроме бизнеса". Эмоции как фактор принятия решений должны учитываться в последнюю очередь. Консолидация всегда важна, поэтому даже сейчас, внутри цехового "конфликта", все двери открыты, все готовы к коммуникации. Тем более, все в отрасли давно знакомы друг с другом, давно работают вместе. Все это остается, и я думаю, это позволит нам и в рамках союза, и в рамках других конфигураций находить общие точки для общения. Мы всегда за совместную работу.