МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann за 2019 год вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 54,3 миллиона евро, следует из сообщения компании.

Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,84 евро против 0,68 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 6% — до 960,4 миллиона евро.

За четвертый квартал компания получила чистую прибыль в 1,9 миллиона евро против убытка в 7 миллионов евро годом ранее. Убыток на акцию составил 0,01 евро против 0,12 евро годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 6,2% — до 285,7 миллиона евро.

Stockmann в 2020 году ожидает "явного" улучшения показателя операционной прибыли. В 2019 году показатель составил 13,3 миллиона евро против убытка в 5 миллионов евро годом ранее.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии.