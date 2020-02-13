МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо снижать стоимость жилищного строительства, это повысит доступность ипотеки. ЦБ после выкупа акций Сбербанка у миноритариев продаст их на SPO или "в рынок"

"Нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства, значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории, следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства", — заявил премьер, отметив, что такой земли много.

Мишустин уточнил, что ипотека — это комплексный продукт, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки.

"Поэтому нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок", — указал Мишустин.

По его словам, все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки.

"А значит, она станет доступнее для людей", — заключил Мишустин.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ

Мишустин также поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. Новый налоговый маневр со старыми проблемами

На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.

"Здесь также просил бы (вице-премьера) Чернышенко Дмитрия Николаевича наладить систему информирования клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования займов, чтобы люди понимали, какие права у них есть. У нас многие просто не знают о таких возможностях, и этого быть не должно", — заявил Мишустин.