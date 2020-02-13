МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Немецкий ритейл-гигант Metro AG в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 31 декабря, зафиксировал убыток в 34 миллиона евро, тогда как годом ранее была получена прибыль в 224 миллиона евро, следует из сообщения компании.

Убыток на акцию составил по итогам отчетного периода 0,09 евро по сравнению с прибылью в 0,62 евро в первом квартале 2018-2019 фингода.

Согласно сообщению, продажи в России составили 821 миллион евро против 801 миллиона евро за первый квартал предыдущего фингода, что на 2,5% больше в годовом выражении. Снижение сопоставимых продаж в РФ оценивается в 5,3%, что соответствует предварительной оценке.

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro.