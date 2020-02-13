МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Объединенная металлургическая компания (ОМК) внедряет дистанционную работу в своем московском офисе, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что уже более 60 участников эксперимента перешли на частично или полностью удаленную работу и отказались от постоянных рабочих мест в центральном офисе ОМК. В первую очередь работать дистанционно начали сотрудники, больше одного года занятые в компании, характер работы которых не требует постоянного присутствия в офисе.

Первыми в проект вступили специалисты и руководители по управлению персоналом, корпоративным коммуникациям, административным вопросам, сотрудники экономического, финансового и коммерческого подразделений. Ожидается, что теперь они смогут экономить время и силы, затрачиваемые на дорогу до офиса и обратно, а также лучше планировать свое время и исключить его потери на отвлекающие факторы в офисе.

Среди ключевых показателей проекта – коэффициент разделения рабочих мест, то есть соотношение их количества и штатной численности. Планируется, что он составит от 1,25 до 2: от четырех столов на пятерых сотрудников, когда каждый из пяти сотрудников один день работает из дома, до одного стола на двух сотрудников, в случае равного разделения рабочего времени между офисной и удаленной работой.

Благодаря переходу части сотрудников на дистанционную работу растущая компания также рассчитывает разместить в московском офисе дополнительно около 140 новых сотрудников, говорится в релизе.

Объединенная металлургическая компания — один из крупнейших российских производителей металлопродукции, занимает ведущие позиции на рынках труб, железнодорожных колес, авторессор, трубопроводной арматуры и соединительных деталей. В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли и сеть вагоноремонтных депо.