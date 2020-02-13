СОЧИ, 13 фев — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) обсуждает со своей материнской структурой — РЖД — возможность изменения габаритов плацкартных вагонов для более удобного размещения пассажиров, сообщил журналистам заместитель гендиректора ФПК Константин Торубаров.

В четверг в Сочи состоялась презентация макета плацкартного вагона с персонализированным пространством. Полноценный макет вагона планируется представить в июле-августе, а перевозить пассажиров в нем будет возможно уже в 2021 году. При этом пассажиры, осматривая вагон, оставляют пожелания об увеличении персонального пространства. Производитель, "Трансмашхолдинг", заявил, что ведёт переговоры с заказчиком ФПК о том, чтобы расширить это пространство.

"С руководителями РЖД прорабатывался вопрос перехода на другой габарит. Там будет возможность удлинения полок и увеличения пространства непосредственно в купе. Кузов будет несколько другого формата: и шире, и длиннее сам по себе. Поэтому там будем реализовывать совсем другой подход. Продольное размещение полок для того, чтобы можно было по иному взглянуть на пространство, предоставленное для пассажиров", — пояснил Торубаров.

Российский производитель "Трансмашхолдинг" разработал три концепции плацкартных вагонов будущего.