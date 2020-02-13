МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ООО "Шереметьево холдинг" направило заявку в Росимущество на исполнение опциона по выкупу госпакета АО "Международный аэропорт "Шереметьево", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

"Шереметьево холдинг" является контролирующим акционером "Шереметьево" (66,1% акций), Росимуществу принадлежат 30,46% этого аэропорта. "Шереметьево холдинг" принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в последней 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.

По данным газеты, частный акционер предлагает цену выкупа госпакета в соответствии с акционерным соглашением Росимущества и "Шереметьево холдинг": это оценка на момент консолидации активов аэропорта плюс 35%.

Консолидация активов "Шереметьево" началась в 2015 году по указу президента и завершилась в мае 2017 года. До нее аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а "Шереметьево холдинг" владел отдельными объектами на территории аэропорта: грузовым терминалом, парковками и др.

При консолидации частная компания получила в "Шереметьево" контрольный пакет, так как обязалась построить в нем новые объекты: пассажирский терминал В, подземные тоннели под аэродромом для связи терминала В с южным терминальным комплексом (терминалы D, E и F), новый грузовой терминал и новый топливо-заправочный комплекс. Средства на строительство объектов "Шереметьево холдинг" внес в уставные капиталы специально созданных компаний, которые при консолидации стали "дочками" "Шереметьево". Все эти объекты суммарной стоимостью около 750 миллионов долларов построены в 2017–2018 годах.

"Шереметьево холдинг" по акционерному соглашению имеет право на колл-опцион на выкуп госпакета, Росимущество – на пут-опцион на продаже госпакета частному акционеру.

Размер оценки активов "Шереметьево" в ходе консолидации не назывался. Собеседники "Ведомостей" также ее не назвали. Заявку частного акционера будут рассматривать также Минтранс и Минэкономразвития, а окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик. "Шереметьево холдинг", согласно акционерному соглашению, может с этой оценкой не согласиться и отказаться от выкупа. Тогда госпакет может быть выставлен на открытый аукцион.