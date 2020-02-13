МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Порядок рефинансирования ипотечных кредитов можно упростить прежде всего за счет облегчения перехода заемщика от одного банка к другому и уменьшения бумажной волокиты, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов с учетом отмеченного снижения процентной ставки.

Управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая отметила, что сама процедура рефинансирования сопровождается большой бумажной волокитой. К примеру, только для проверки объекта залога (квартиры) заемщику нужно собрать около десяти различных документов от разных организаций: кадастровый паспорт, отчет об оценке, договор о страховании, справку об отсутствии задолженности по коммунальным услугам, справку об остатке ссудной задолженности и так далее. Некоторые из этих документов требуют уплаты пошлины, а в целом расходы на подготовку рефинансирования могут составить 30-40 тысяч рублей.

"Поэтому необходимо перевести всю документационную часть в режим онлайн, чтобы снизить затраты и сэкономить время как заемщика, так и банка", — считает она.

Для заемщика основная сложность состоит в том, что практически никогда он не может рефинансировать ипотеку в "своем" банке, отметила председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. Ипотечникам приходится обращаться в другой банк, собирать полный пакет документов, практически такой же, как и для первичного получения ипотеки, новый банк снова проводит андеррайтинг заемщика, требует новую оценку объекта, подключает страхование, нотариат – все это дополнительные расходы для заемщика. Сложной является процедура снятия обременения и переоформления закладной на новый банк, это занимает не менее двух месяцев, и в этот период ставка для заемщика повышена (в среднем на 2% к текущей), рассказала она.

В России нет двойных залогов, и новый банк не может просто оформить кредит на уже заложенную квартиру: нужно сначала получит согласие первого банка, а это занимает время. Если эту процедуру упростить, то всем стало бы легче, — уверен управляющий директор риелторской компании "Миэль — сеть офисов недвижимости" Александр Москатов.

Кроме того, сейчас фактически невозможно рефинансировать ипотеку, если первичный кредит был оформлен с использованием материнского капитала, обратила внимание Доброхотова.

Также, по словам Литенецкой, есть сложности на стадии определения условий рефинансирования. Банки заинтересованы в том, чтобы переманивать друг от друга платежеспособных клиентов, поэтому в рекламных сообщениях обещают низкие ставки, но затем, уже в индивидуальном порядке, ставка начинает повышаться, и в итоге разница между старыми и новыми условиями кредита может оказаться заметно меньше, чем ожидал клиент, пояснила она.

По мнению Доброхотовой, если для физлиц идея упрощения рефинансирования покажется очень привлекательной, то банки, которые тоже используют заемные средства, могут столкнуться с проблемами. Имея портфель закладных, банк рассчитывает на определенную прибыль, исходя из условий выданных кредитов, сокращение этой прибыли может повлечь убытки и в итоге сокращение выдачи новых кредитов, поэтому необходима четкая стратегия по рефинансированию, которая будет понятна и банкам, и заемщикам, предупредила она.

Директор компании "Нмаркет.ПРО ипотека" Игорь Пинаев отметил, что ипотека – это всегда стресс для заемщиков, которые не хотят при рефинансировании проходить все процедуры заново. Кроме того, мешает и недостаточно высокая финансовая грамотность людей. "Они часто не понимают, подходят ли они под критерии рефинансирования в других банках, какие там ставки. Не понимают, сколько сэкономят и стоит ли ради этого заморачиваться", — заключил эксперт.