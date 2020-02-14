МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "Мединвестгрупп" приобрела почти 30% акционерного капитала "Европейского медицинского центра" (EMC) у фондов Baring Vostok, сообщили РИА Новости в группе.

"ГК "Мединвестгрупп" приобрела 27,78% акционерного капитала "Европейского медицинского центра" у фондов Baring Vostok, которые являлись акционерами компании с 2012 года", — рассказали в компании.

Основным акционером EMC останется Игорь Шилов, которому принадлежит 68,75% акций компании.

По версии журнала Forbes, в 2019 году EMC занимал третье место в рейтинге крупнейших частных медицинских центров по объему выручки. Выручка сети в прошлом году составила 16 миллиардов рублей, EBITDA — 6,1 миллиарда рублей. Общее число пациентов в 2019 году — более 88 тысяч человек.

"Мы видим свою основную задачу в сохранении и продлении активной жизни населения РФ. Качество медицинской помощи — ключевой фактор, который напрямую влияет на достижение этой цели. Уровень компетенции EMC в этом вопросе является одним из самых весомых в РФ" — прокомментировал президент ГК "Мединвестгрупп" Сергей Нотов.

Группа компаний "Мединвестгрупп" занимается развитием медицинских проектов. Помимо центров диагностики и лечения онкозаболеваний, группа владеет сетью многопрофильных клиник "К+31", центрами реабилитации и онкологии XXI века "Клиники Лядова", федеральной сетью лаборатории? персонифицированнои? медицины LabQuest, клиникой высокоточнои? радиологии Gamma Clinic при МРНЦ имени А.Ф. Цыба в Обнинске. По данным "БИР-Аналитик", 70% "Мединвестгрупп" принадлежит председателю совета директоров холдинга "Фармстандарт" Виктору Харитонину, 30% — "Ай пи ти медицина".