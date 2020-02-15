НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — ПРАЙМ. Машинист умер в поезде "Ласточка" на станции Владимир, возможно, из-за отравления угарным газом, его помощника удалось спасти, сообщили РИА Новости в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.

ЧП произошло при стоянке обкаточного поезда на станции Владимир в четверг в 3.30 мск.

"Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир. В пассажирском купе во время стоянки находилось два работника РЖД — машинист и помощник машиниста. Один из них — машинист — погиб. Помощника машиниста удалось спасти, ему была оказана срочная медицинская помощь", — сообщили агентству в ведомстве.

Проверяется версия об отравлении угарным газом из-за использования пострадавшими обогревателя с бензиновым двигателем, добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в поезде не было пассажиров.

Следователи и сотрудники транспортной полиции провели осмотр места происшествия, выясняются причины гибели человека.