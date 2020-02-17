МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бывшие сотрудники Gucci, Louis Vuitton, Saks и других компаний, продающих товары люкс-сегмента, предъявили работодателям иск, обвиняя их в договоренности не трудоустраивать тех, кто работал на конкурентов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на истцов.

"В соответствии с жалобой, поданной в пятницу в Федеральный суд Бруклина, компании заключили соглашение не нанимать сотрудников, которые в течение шести месяцев работали на конкурирующие бренды", — говорится в сообщении.

По словам одного из источников, о сговоре стало известно от менеджера магазина Louis Vuitton, отказавшего в найме на работу из-за наличия "четких правил не брать сотрудников из магазинов-конкурентов до истечения полугода".

Комментариев Блумбергу со стороны представителей Gucci, Saks и Louis Vuitton пока не последовало.