Бывшие сотрудники обвинили Gucci, Louis Vuitton и Saks в сговоре
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бывшие сотрудники Gucci, Louis Vuitton, Saks и других компаний, продающих товары люкс-сегмента, предъявили работодателям иск, обвиняя их в договоренности не трудоустраивать тех, кто работал на конкурентов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на истцов.
"В соответствии с жалобой, поданной в пятницу в Федеральный суд Бруклина, компании заключили соглашение не нанимать сотрудников, которые в течение шести месяцев работали на конкурирующие бренды", — говорится в сообщении.
По словам одного из источников, о сговоре стало известно от менеджера магазина Louis Vuitton, отказавшего в найме на работу из-за наличия "четких правил не брать сотрудников из магазинов-конкурентов до истечения полугода".
Комментариев Блумбергу со стороны представителей Gucci, Saks и Louis Vuitton пока не последовало.
https://1prime.ru/business/20200217/830949759.html