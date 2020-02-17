МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Французский концерн Alstom ведет переговоры с канадской машиностроительной компанией Bombardier Inc. о покупке ее подразделения Bombardier Transportation, говорится в сообщении французской компании.

Таким образом Alstom подтвердила появившиеся на прошлой неделе сообщения в СМИ о подготовке французской компании к покупке бизнеса Bombardier по производству подвижного состава для железнодорожного транспорта. При этом, по неофициальным данным, стоимость сделки может составить свыше 7 миллиардов долларов.

"Обсуждения продолжаются. Окончательное решение не принято. Alstom проинформирует общественность о любых существенных изменениях в этом отношении", — говорится в сообщении компании.

Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 36,3 тысячи человек.

Bombardier Inc. — канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Компания основана в 1942 году. Штаб-квартира расположена в Монреале.