МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Почта России" в условиях приостановки большего числа пассажирских рейсов в КНР и частичного закрытия границ из-за коронавируса продолжает осуществлять бесперебойный обмен почты с Китаем, с начала 2020 года доставила 4,36 тысячи тонн почтовых отправлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Там отметили, что закрытие регулярного сообщения между КНР и рядом стран привело к остановке почтового сообщения Китая с некоторыми государствами. Так, по данным Всемирного почтового союза, почтовые администрации Дании, Грузии, Греции, Румынии, Сербии, Сингапура, Испании, США и Швейцарии прекратили поставки писем и посылок из КНР из-за отсутствия перевозных мощностей, отметили в "Почте России".

"Географическое положение России в центре материка дает возможность для беспрепятственного транзита грузов и отправлений по маршруту Европа – Азия и в обратном направлении. "Почта России" является неотъемлемой частью мировой электронной коммерции и готова взять на себя задачу по доставке отправлений с Востока на Запад", — сказали в пресс-службе "Почты".

В компании уточнили, что с начала 2020 года "Почта России" доставила из Китая 4,36 тысячи тонн регистрируемых почтовых отправлений. Это на 4,4% меньше, чем за тот же период 2019 года — в первую очередь, это связано с приостановкой работы китайских предприятий, рассказали в "Почте".