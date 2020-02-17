МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ВЭБ, "Дом.РФ", Корпорация МСП и компания X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") подписали соглашение о поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и субъектов малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении X5.

"Участники соглашения договорились о стратегическом партнерстве, способствующем устойчивому экономическому росту, повышению комфортности городской среды и инфраструктуры городских агломераций. Стороны намерены развивать систему финансовой и лизинговой поддержки субъектов МСП, стимулировать производство объектов нестационарной и мобильной торговли", — говорится в релизе.

В рамках подписанного документа также планируется создание комплексных решений для небольших предприятий, занимающихся розничной торговлей. ВЭБ планирует делать экспертную оценку проектов и рассматривать возможность их финансовой и гарантийной поддержки, Корпорация МСП намерена помогать сельскохозяйственным кооперативам и фермерам расширять сбыт произведённой ими продукции.

Кроме того, корпорация и "Дом.РФ" будут оказывать финансовое и нефинансовое содействие малому и среднему бизнесу, а X5 — информационную и консультационную поддержку проектов. Ритейлер также будет рассматривать предложенные объекты недвижимости для открытия магазинов и коммерческих предложений от малого и среднего бизнеса и других поставщиков, заинтересованных в сотрудничестве с торговыми сетями компании.

"Малый и средний бизнес — основа качественного развития любого современного общества, и акционеры Альфа-групп искренне надеются, что это соглашение станет примером для крупного российского частного бизнеса в стремлении совместно с государственными институтами развивать на всех уровнях поддержку малого и среднего бизнеса", — сказал президент консорциума Альфа-групп, в который входит X5, Вадим Зингман.