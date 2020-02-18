МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла в России заведение, которое будет работать только для доставки фастфуда, говорится в сообщении компании.

"В ответ на стремительное развитие рынка доставки и с целью разгрузки своих предприятий в Москве, компания McDonald's открыла кухню, которая работает только для служб доставки", — сказано в сообщении.

Она стала для McDonald's одной из первых dark kitchen в мире. Кухня сотрудничает со службами доставки "Яндекс.Еда" и "Delivery Club". Доставка осуществляется в течение 30 минут.

По данным Deloitte, каждый второй россиянин в возрасте от 18 до 35 лет имеет опыт онлайн-заказа еды, а в среднем жители нашей страны делают примерно по 3 заказа в месяц.

"Мы очень довольны первыми результатами работы данного формата кухни, этот проект позволил повысить уровень удовлетворенности наших гостей, а также улучшить показатели эффективности доставки в целом", — прокомментировал гендиректор McDonald's в России Марк Карена.

При этом решение о дальнейшем тиражировании данного формата будет принято по результатам работы проекта, отмечают в компании.

"МакДоставка" была запущена в России в 2017 году, на данный момент она доступна в 73 городах. Компания планирует и в дальнейшем расширять географию сервиса доставки, охватив ряд новых городов и регионов, в частности, например, Мурманск.