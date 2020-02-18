МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Участники российского обувного рынка могут получить еще три месяца для подготовки к обязательной маркировке обуви — ее предлагается запустить с 1 июля текущего года, проект соответствующего постановления правительства РФ имеется в распоряжении РИА Новости.

В июле 2019 года правительство утвердило правила маркировки обуви. Участники рынка должны были зарегистрироваться в системе маркировки (ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) до 30 сентября 2019 года. С 1 марта 2020 года маркировка должна стать обязательной.

Минпромторг РФ разработал проект постановления, который вносит изменения в правила — согласно поправкам, обязательную маркировку предлагается ввести в России с 1 июля. В пояснительной записке к проекту министерство отмечает: с учётом того, что в настоящее время программное обеспечение у участников рынка нуждается в доработке для интеграции с государственной системой, "существует риск отсутствия технической возможности исполнения участниками оборота обувных товаров" правил в части передачи информации в систему маркировки.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом подготовки к проекту, отметил, что государство решило пойти на встречу обувным компаниям, которые отстают от графика внедрения маркировки. "Пилотный проект идет уже два года, однако не все компании успели промаркировать остатки вовремя", — сказал собеседник агентства.