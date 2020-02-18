МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Запрет на отключение коммунальных услуг у должников является неэффективной мерой, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы РФ рассмотрят поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги.

"В сфере ЖКХ у нас достаточно мало механизмов сбора долгов и на мой взгляд, отключение является достаточно действенным способом взыскания. Оно происходит не сразу и любой человек, который хочет заплатить, но не имеет средств, может оформить реструктуризацию или субсидию. Этой возможностью не пользуются либо асоциально-маргинальные элементы, либо богатые люди", — считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Она добавила, что в первую очередь нужно защищать добросовестных плательщиков и отключение от коммунальных услуг является эффективной мерой.

В свою очередь директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая считает, что должно быть разграничение по отключению и ограничению коммунальных услуг.

"Нужно разграничение по типу коммунальных услуг, и если взять существующие ограничения на примере канализации, то где-то это будет эффективно, а где-то нет. Если мы полностью откажемся от отключения или ограничения, то мы получим высокие риски роста неплатежей, так как у нас нет инструментов наказывать недобросовестных плательщиков. Меры должны быть системными, и если мы отключили газ в отопительный период для жилых домов — это критическая ситуация, так как мы не можем "заморозить" людей", — отметила Вепрецкая.

Эксперт по жилищному праву и ЖКХ Павел Склянчук считает, что законопроект о запрете отключения доступа к жилищно-коммунальным услугам нуждается в доработке.

"Например, можно ввести перечень неотключаемых категорий граждан, прежде всего, это одинокие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, семьи с низкими доходами, но при этом расширить практику приостановления поставки коммунальных услуг для всех остальных категорий — владельцев инвестиционных квартир, злостных неплательщиков с высокими доходами и так далее. Такой подход представляется более целесообразным", — сказал он.