МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам 2019-2020 финансового года (завершился 31 января) выросла в 2,2 раза и составила 14,88 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная чистая прибыль Walmart в пересчете на акцию по итогам финансового года составила 5,19 доллара против 2,26 доллара годом ранее. Общая выручка Walmart в отчетном периоде при этом выросла в годовом выражении на 1,9%, составив 523,964 миллиарда долларов.

Консолидированная чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала фингода составила 4,141 миллиарда долларов, увеличившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-2019 года. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 1,45 доллара против 1,27 годом ранее. Общая выручка компании по итогам четвертого квартала увеличилась на 2,1% и составила 141,671 миллиарда долларов.

Walmart ожидает в 2020-2021 финансовом году роста капитальных затрат до 11 миллиардов долларов с уровня 2019-2020 фингода в 10,7 миллиарда. Рост компания объясняет затратами на модернизацию магазинов, различные клиентские инициативы, электронную торговлю, а также развитие технологий.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.