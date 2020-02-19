МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. "Институт "Стройпроект" на конкурсной основе выбран проектировщиком железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино, говорится в сообщении реализующей проект ТЭПК российского предпринимателя Руслана Байсарова.

Конкурс проводили РЖД, являющиеся генеральным подрядчиком проекта.

Цена контракта, предложенная компанией-победителем, составила 5,5 млрд рублей, что на 293 млн рублей ниже начальной (максимальной).

Срок исполнения контракта — август 2021 года.

В сообщении ТЭПК говорится, что "с победителем будет заключен договор на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ, корректировке документации по планировке территории и выполнению иных работ, необходимых для создания железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино".

Железнодорожная линия Элегест — Кызыл — Курагино строится на основании концессионного соглашения, заключенного между АО "ТЭПК "Кызыл — Курагино" и РФ, и является частью комплексного инфраструктурного проекта, который реализует АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" (ТЭПК), принадлежащее Руслану Байсарову. Протяженность ветки составит около 410 километров. Это будет первая железная дорога в Туве, которая соединит регион с Транссибирской магистралью. Планируется, что железнодорожная линия сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 млн тонн в год.