МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский онлайн-ритейлер Wildberries изучает возможные варианты сотрудничества с Францией и Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В начале января Wildberries запустил интернет-магазин в Польше. В планах компании – организация работы интернет-магазина в Словакии, в том числе развертывание собственной сети пунктов выдачи заказов с примерочными кабинами, а также строительство распределительных центров, сообщал в конце октября 2019 года Минпромторг России.

"Мы изучаем возможные варианты сотрудничества с другими странами Евросоюза, в том числе с Францией и Германией. Переговоры с официальными представителями зарубежных стран проходят при поддержке министерства торговли и промышленности РФ", — сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Как во вторник рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, министерство заинтересовано в размещении логистического центра Wildberries в ФРГ.

В Wildberries считают свою модель работы высокоэффективной и уверены, что она способствует росту малого и среднего бизнеса, а также развитию e-commerce в странах присутствия. "Мы уверены, что реализация экспортного потенциала Wildberries позволит нарастить продажи российских предпринимателей на новых рынках", — прокомментировали слова министра в пресс-службе.

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России, представлен на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран: Россия, Польша, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Владельцами операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", являются Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).