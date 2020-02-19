МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Миллиардер Майкл Блумберг, являющийся претендентом в кандидаты на выборах президента США от Демократической партии, в случае избрания главой государства продаст свою компанию Bloomberg LP, которую основал около 40 лет назад, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на предвыборный штат Блумберга.

По данным издания, компания, которая была основана в 1981 году, оценивается в 60 миллиардов долларов.

Представитель штаба Блумберга Тим О'Брайен заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что компанию Bloomberg LP не сможет приобрести иностранный покупатель или частная инвестиционная компания.

Он отметил, что Блумберг хочет "на 180 градусов" отличаться от нынешнего американского лидера Дональда Трампа. "Мы считаем, что это одно из самых больших пятен на президентстве — отказ Трампа отстраниться от его собственных финансовых интересов", — пояснил О'Брайен.

Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся в ноябре 2020 года.